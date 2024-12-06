SON DAKİKA | Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası
TFF, lisans işlemlerini tamamlayamadığı için Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.
TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.
Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan;
Trendyol Süper Lig'den Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.
Etiketler: #adana demirspor #ceza #TFF
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