SON DAKİKA | Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası

Yayınlanma: 06.12.2024 - 19:17

Güncelleme: 06.12.2024 - 19:22

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan;

Trendyol Süper Lig'den Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.