Son dakika... Ahmet Çakar taburcu edildi

Türk futbolundaki "bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Burada anjiyo yapılan Çakar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖZALTI KARARI KALDIRILMIŞTI

Çakar’ın gözaltı kararı, sağlık durumu gerekçesiyle geçen gün kaldırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakar’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat vermişti.

“Futbolda bahis” ve “şike” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada Ahmet Çakar’ın dosyası, sağlık sorunları nedeniyle farklı bir sürece girdi.

Çakar’ın ilerleyen günlerde adliyeye çıkarılması bekleniyor.