Son dakika: Alanyaspor'da Francesco Farioli dönemi sona erdi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:33

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:48

Alanyaspor Kulubü'nde Francesco Farioli dönemi bitti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Francesco Farioli (solda) ile Hasan Çavuşoğlu (sağda)

Başkan Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Francesco Farioli ve ekibine, kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır. Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.