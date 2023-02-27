Ersun Yanal'dan Alanyaspor iddialarına yanıt

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:28

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 16:28

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor'un Galatasaray'a 4-2 yenildiği maçın ardından teknik direktör Frencesco Farioli ayrılık kararı aldı. Alanyaspor yönetimi ise Ersun Yanal'ı takımın başına getirmek için harekete geçti.

33 yaşındaki İtalyan teknik direktör, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştı. Kısa süre önce bebeği dünyaya gelen Farioli, ailesiyle birlikte İtalya'da yaşamak istediği için ayrılık kararı verdi. Farioli'nin istifası, Alanyaspor yönetimi tarafından kabul edildi.

Francesco Farioli

Alanyaspor ile görüşmek için Alanya'ya giden Ersun Yanal, konuyla ilgili olarak Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

"KHIMKI TEKLİF YAPTI, ANLAŞAMADIK"

Ersun Yanal konuyla ilgili açıklamasında "Rusya'dan Khimki ile görüştük. Kümede kalmaya oynuyorlar, çok sıcak bakmadım. Zaten şartları da uymadı. Alanyaspor ile görüşeceğiz" dedi.

Ersun Yanal

"ALANYASPOR İLE ANLAŞIRSAK, ÇALIŞACAĞIZ"

Ayrıca Ersun Yanal "Daha önce görüşmüştük, anlaşamamıştık. Bu kez düşüncelerimize yakın bir teklif sunacaklarını tahmin ediyorum. Alanya'yı seviyorum. Anlaşırsak çalışacağız. 1,5 yıllık imza düşünüyorum. Hayırlısıysa olur" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktör, son olarak 2021 yılında Süper Lig ekibi Antalyaspor'da çalışmıştı.