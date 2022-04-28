Son Dakika: Anadolu Efes Final Four'da!
THY Euroleague çeyrek final mücadelesinde İtalyan ekip AX Armani Milan'ı mağlup eden Anadolu Efes, Final Four'a yükseldi.
THY Euroleague play-off çeyrek final mücadelesinde evinde ağırladığı AX Armani Milan'ı 75-70 mağlup eden Anadolu Efes, seriyi 3-1 önde bitirerek Final Four'a gitmeye hak kazandı.
Anadolu Efes böylelikle üst üste üçüncü kez Final Four'a yükselmiş oldu.
Anadolu Efes, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 64-48 kazanmış, ikinci karşılaşmayı 66-73 kaybetmiş ve üçüncü karşılaşmayı ise 77-65 kazanarak seride durumu 2-1’e getirmişti.
İlk çeyrek Anadolu Efes'in 19-11 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci çeyrek Milan'ın 43-42 üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü çeyrek sonunda ise Anadolu Efes 62-58 üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmayı 75-70 kazanan Anadolu Efes, Euroleague'de Final-Four'a kalmayı başardı.
EFES'İN RAKİBİ BELLİ OLACAK
Diğer çeyrek final eşleşmelerinde, Olimpiakos, Monaco'yu deplasmanda yenmesi halinde lacivert-beyazlılar ile karşılaşacak. Real Madrid ise Bayern Münih - Barcelona eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
En iyi dört takımın mücadele edeceği THY Euroleague Final Four organizasyonu, 19 Mayıs - 21 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
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