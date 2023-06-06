Son dakika: Atiba Hutchinson, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Son dakika... Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın Süper Lig'de oynanacak Konyaspor müsabakasının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.
Süper Lig'de Konyaspor maçına hazırlanan Beşiktaş'ta, Atiba Hutchinson'a veda etkinliği düzenlendi.
Siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın Konyaspor müsabakasının ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Kanadalı oyuncu, siyah-beyazlıların düzenlediği etkinlikte gözyaşlarını tutamadı.
"BENİ HER ZAMAN DESTEKLEDİ"
Atiba Hutchinson,yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi:
“Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ’a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."
Futbol Takımımızdan Atiba Hutchinson’a Veda— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 6, 2023
Tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson’la olan sözleşmemiz, Futbol A Takımımızın Konyaspor’la oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakasının ardından sona erecek.
Kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson için Futbol A… pic.twitter.com/FwxgUwKdty
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