Beşiktaşlı yöneticiden Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 12:02

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklamalara Beşiktaş camiasından tepkiler devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ yöneticisi Kerem Gürel, sosyal medya hesabından sert eleştiride bulundu.

Kerem Gürel (sağda)

Kerem Gürel'in açıklamaları şu şekilde:

Üç gün boyunca dişlerinizi fırçalamayıp bir ortama girdiğinizde, sizdeki kötü koku siz hariç ortamdaki herkesi rahatsız eder, sadece siz farkına varmazsınız.

Avrupada örnekleri olmasına, kural kitapçığında yazmasına rağmen hala normalize ettiğiniz, tuttuğunuz takımın başkanıyla ortak dilde yaptığınız açıklamaları yukarıdaki örneğe benzetiyorum. Herkes ne kadar adaletsiz ve kokuşmuş bir tavırda olduğunuzu biliyor. Sadece siz ve takımınız farkında değil.

Bu ülkede hiç bir takımın sizin kayırmanıza ihtiyacı yok. Sizden tek beklenen adaletli olmanızdı, bunu da beceremediniz. Size düşen bundan sonra istifa etmek, adaleti sağlayacak kişilere bu görevi teslim etmektir.

Kerem Gürel'in paylaşımı şu şekilde:

MEHMET BÜYÜKEKŞİ NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş'ın Süper Lig'den çekilen takımlar hakkındaki talebine yanıt vermişti.

Büyükekşi, 1980'den beri uygulanan sistem olduğunu hatırlatarak şu sözleri kaydetmişti:

"Bu sene son derece talihsiz, asrın depremini yaşadık. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız ampute durumda, çok büyük bir acımız var. Acımız bu şekilde sürerken, bazı takımlarımız ligden çekildi. Olağanüstü bir durum var. 1980'lerden beri uygulanan bir sistem var. Biz hiçbir şey yapmadık. O takımın yaptığı maçlar tamamen tescil edilmiş. Öyle olması lazım zaten. O maçlar oynanmış, o maçı yenen takım prim almış, kaybeden prim alamamış veya berabere bitmiş, iki takım da almış. Bazı oyuncular sarı kart görmüş, bazı oyuncular kırmızı kart görmüş. Emek harcamışlar. Biz ne yaptık, ligden çekilen takımlar sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup oluyor. Bu her yerde uygulanan kural."