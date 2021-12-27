Son dakika | Aziz Yıldırım'ın beraat kararı onandı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 14:11

3 Temmuz 2011'de başlayan ceza yargılaması süreci bugün sona erdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Selim Kımıl hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ayrı ayrı verdiği beraat kararını inceledi. Trabzonspor Kulübü Derneği, Trabzonspor Sportif Yatırımlar ve Futbol İşl. Tic. A.Ş., Trabzonspor Ticari Ürün ve Tur. İşl. Tic. A.Ş. ve Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş'nin temyiz başvurusunu değerlendiren Daire, fiziki takip sırasında elde edilen delillerin alındığı tarihler itibariyle suç yönünden delil olarak kullanılması mümkünse de katalog suçlar arasında yer verilmeyen şike ve teşvik primi suçlarının ispatında kullanılmasa yasal olanak bulunmadığını belirtti.

Bu nedenle iletişim tespitlerinin ve fiziki takiplerin hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu kaydeden Daire, hükümlüler Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İhsan Yüksel Ekşioğlu'nun üzerlerine atılı 'Şike' ve 'Teşvik' suçlarından beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmediğini vurguladı.

1 SANIK HAKKINDAKİ DAVA ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Daire ayrıca sanık Hakan Karaahmet hakkında ise Giresun FM adlı iş yeri Mustafa Cici’ye yönelik ‘İş yeri dokunulmazlığının ihlali’ suçundan verilen mahkumiyet kararını da inceledi. Söz konusu suçun ön görülen ceza miktarının 8 yıllık asli, 12 yıllık ilaveli dava zamanaşımı sürelerine tabi olduğunu dikkate alan Daire, suç tarihinin 25 Haziran 2009 olduğunu belirtti. Söz konusu suç üzerinden zamanaşımı süresinin gerçekleştiğini belirten Daire, verilen kararın bozulmasına ve zamanaşımı nedeniyle davanın düşürülmesine oy birliğiyle karar verdi.

Fenerbahçe 'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, yaptığı paylaşımda "3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn. Aziz Yıldırım,Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.