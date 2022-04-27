Son Dakika: Bahçeşehir Koleji FIBA Europe Cup şampiyonu oldu

27 Nisan 2022 Çarşamba, 22:01

FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya temsilcisi Reggio Emilia’yı ilk maçta deplasmanda 72-69 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rakibini kendi sahasında da 90-74 yenerek şampiyon oldu ve tarihindeki ilk Avrupa zaferini elde etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekibin başantrenörü Erhan Ernak şu ilk 5 ile başladı: Hall, Smith, Jones, Berkay Candan, Oğuz Savaş. Deplasman ekibinin başantrenörü Attilio Caja ise Cinciarini, Larson, Strautins, Johnson, Hopkins ilk 5’iyle parkeye çıktı.

Jones’un üçlük çizgisinin gerisinden 3’te 3 isabet bulmasıyla maça başlayan Bahçeşehir Koleji, 5’inci dakikaya 6 sayılık farkla önde girdi: 14-8. Smith’in de devreye girmesiyle hücumda vites yükselten Bahçeşehir Koleji, savunmada da sertliğini artırarak ilk periyodu 14 sayı farkla önde kapattı: 30-16.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan deplasman ekibi, toplamda 15-0'lık seri yakaladı ve 16’ncı dakikada öne geçti: 30-31. Periyodun kalan bölümünde rakibine 13-6’lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 6 sayı farkla önde gitti: 43-37.

Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü periyot, Bahçeşehir Koleji’nin 64-56’lık üstünlüğüyle sonlanırken, ev sahibi ekip maçın final periyoduna 8 sayı farkla önde girdi.

Maçın final periyodunda da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 90-74 kazanarak FIBA Avrupa Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DAKİ 11. ZAFERİ

5 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ı kazanarak Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirdi.

Bu sevinci ilk yaşayan Efes'ti. Lacivert beyazlılar 1996'da Koraç Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes EuroLeague'de, Beşiktaş EuroChallenge'da, Galatasaray ve Darüşşafaka EuroCup'ta, kadınlarda Galatasaray 2 kez Europe Cup'ta, bir kez de EuroLeague'de, Yakın Doğu Üniversitesi de EuroCup'ta şampiyon olmuştu.