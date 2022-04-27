Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli: Boca Juniors'ta oynamak istiyorum

27 Nisan 2022 Çarşamba, 16:58

Sezon başında Adana Demirspor’a transfer olan 31 yaşındaki Mario Balotelli, ESPN’in Arjantin’deki bir yayınına katıldı. Eski takım arkadaşı Sergio Aguero yayında konuşan Balotelli, hayalindeki takımı açıkladı.

Geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren İtalyan golcü, Boca Juniors’ta oynamak istediğini açıkladı:

“Boca Juniors’ı seviyorum. Bir gün orada oynamak isterim. Riquelme beni ararsa hemen oraya giderim. Avrupa’daki bütün çocuklar, Boca’daki Riquelme ve Maradona’nın videolarını izleyerek büyüdüler. Onlar sayesinde Boca Juniors’ı biliyorum. Kariyerimin en az 1 yılını orada geçirmek istiyorum.”

Adana Demirspor formasıyla oynadığı 30 maçta 13 gol atıp 6 asist yapan Balotelli’nin sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.