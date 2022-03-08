Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Son dakika haberi: Barcelona-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
10 Mart'ta İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Camp Nou'da oynanacak dev maçın hakemi, Fransız Benoit Bastien oldu.
DAHA ÖNCE FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA GÖREV ALMIŞTI
Bastien, Fenerbahçe'nin bu sezon İstanbul'da HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta da görev almıştı.
Benoit Bastien ayrıca Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi de yönetti.
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