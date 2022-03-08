Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

08 Mart 2022 Salı, 12:44

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

10 Mart'ta İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Camp Nou'da oynanacak dev maçın hakemi, Fransız Benoit Bastien oldu.

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA GÖREV ALMIŞTI

Bastien, Fenerbahçe'nin bu sezon İstanbul'da HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta da görev almıştı.

Benoit Bastien ayrıca Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi de yönetti.