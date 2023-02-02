Son dakika... Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i açıkladı!

Beşiktaş, Bosnalı futbolcu Amir Hadziahmetovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:05
Son dakika... Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i açıkladı!
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Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Konyaspor'dan Bosnalı Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Bosnalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bildiren (TFF) siyah-beyazlı kulüp, ardından resmi sosyal medya hesabından futbolcu için bir paylaşım yaptı.

İşte Hadziahmetovic transferinin ayrıntıları:

  • 3.2 milyon Euro bonservis
  • Sonraki satış gelirinden %20 pay

Maaş:

  • 2022-2023: 580 bin Euro 
  • Sonraki yıllar için 1.16 milyon Euro 
  • 10 bin Euro maç başı ücreti

amir hadziahmetovic beşiktaş konyaspor

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