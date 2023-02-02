Son dakika... Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i açıkladı!
Beşiktaş, Bosnalı futbolcu Amir Hadziahmetovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Konyaspor'dan Bosnalı Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini duyurdu.
Bosnalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bildiren (TFF) siyah-beyazlı kulüp, ardından resmi sosyal medya hesabından futbolcu için bir paylaşım yaptı.
İşte Hadziahmetovic transferinin ayrıntıları:
- 3.2 milyon Euro bonservis
- Sonraki satış gelirinden %20 pay
Maaş:
- 2022-2023: 580 bin Euro
- Sonraki yıllar için 1.16 milyon Euro
- 10 bin Euro maç başı ücreti
Beşiktaş’a hoş geldin Amir Hadziahmetovic. #BJK pic.twitter.com/bjIYPN4mqI— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 2, 2023
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