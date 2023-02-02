Son dakika... Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i açıkladı!

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:05

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 17:36

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Konyaspor'dan Bosnalı Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Bosnalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bildiren (TFF) siyah-beyazlı kulüp, ardından resmi sosyal medya hesabından futbolcu için bir paylaşım yaptı.

İşte Hadziahmetovic transferinin ayrıntıları:

3.2 milyon Euro bonservis

Sonraki satış gelirinden %20 pay

Maaş: