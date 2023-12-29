SON DAKİKA: Beşiktaş Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshetti!
Son dakika... Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz."
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