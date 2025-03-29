Son Dakika - Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Son dakika... Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit oldu.
Süper Lig'in 29. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. MHK, bu akşam oynanacak dev maçın VAR hakemini açıkladı.
DEV DERBİDE VAR KOLTUĞU POLONYALININ
MHK'den yapılan açıklamada, Beşiktaş-Galatasaray derbinde VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit'in görev alacağı duyuruldu. Karşılaşmada AVAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak. Dev derbide orta hakem olarak ise Yasin Kol düdük çalacak.
Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam (29 Mart) Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.
Süper Lig'de günün maçlarında görev alacak VAR ve AVAR hakemleri şöyle:
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/XugRbHLHBY— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) March 29, 2025
Etiketler: #var hakemi #beşiktaş #galatasaray #Trendyol Süper Lig
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