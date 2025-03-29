Son Dakika - Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Yayınlanma: 29.03.2025 - 12:07

Güncelleme: 29.03.2025 - 12:19

Süper Lig'in 29. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. MHK, bu akşam oynanacak dev maçın VAR hakemini açıkladı.

DEV DERBİDE VAR KOLTUĞU POLONYALININ

MHK'den yapılan açıklamada, Beşiktaş-Galatasaray derbinde VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit'in görev alacağı duyuruldu. Karşılaşmada AVAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak. Dev derbide orta hakem olarak ise Yasin Kol düdük çalacak.

Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam (29 Mart) Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de günün maçlarında görev alacak VAR ve AVAR hakemleri şöyle: