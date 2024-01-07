Son Dakika: Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 18:43
Son Dakika: Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı
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Beşiktaş, teknik direktörlüğe Portekiz milli takımı teknik direktörü olarak tanınan Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.

69 yaşındaki teknik adam, Portekiz ile birlikte EURO 2016'yı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını tattı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama; 

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir.

Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz...

Fernando Santos'un yardımcılıklarını;

Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacaktır.


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