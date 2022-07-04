Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst İstanbul'a geldi
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Hollandalı golcü Wout Weghorst’u taşıyan uçak İstanbul’a indi.
Transferde atağa kalkan Beşiktaş, dördüncü takviyesini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon anlaşılan ve bu sezon resmi imzayı atan Gedson Fernandes'in ardından, Romain Saiss'i renklerine katan Kartal, eski golcüsü Cenk Tosun'la da yeniden anlaşmıştı.
Uzun süredir Hollandalı santrfor Wout Weghorst ve kulübü Burnley ile görüşmelerini sürdüren yönetim, transferi mutlu sonla bitirdi. Her iki tarafla da anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki hücum oyuncusunu İstanbul'a getirdi.
Wout Weghorst, sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atacak. Yıldız futbolcu, sözleşmeye imza atar atmaz Beşiktaş kampına katılacak.
Futbol kariyerinde 396 resmi maçta görev yapan Weghorst, 163 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.
Hollandalı santrfor, ülkesinin milli takımında 14 karşılaşmada sahaya çıktı ve 3 gollük katkı verdi.
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