Son dakika... Beşiktaşlı Umut Meraş Ajax maçında sakatlandı
Beşiktaş'ta sakatlanan Umut Meraş, 73. dakikada yerini Berkay Vardar'a bıraktı.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi G grubu mücadelesinde Ajax ile karşılaşıyor.
Mücadelede 2-0 mağlup durumda olan Beşiktaş, Hollanda'ya tam 12 eksikle gelmişti.
UMUT MERAŞ SAKATLANDI
Ghezzal, Pjanic, Vida, Atiba, Teixeira gibi yıldızlarından yararlanamayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Umut Meraş'tan geldi. Maçın 73. dakikasında adelesini tutarak kenara gelen Meraş oyundan çıktı.
Sergen Yalçın Umut Meraş'ın yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar'ı oyuna aldı.
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