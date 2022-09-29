Son Dakika: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Derbide yok...

29 Eylül 2022 Perşembe, 18:35

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a Kevin N'Koudou'dan kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N’Koudou’nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NTV Spor'un haberine göre, milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.