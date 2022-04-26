Son Dakika: Burak Elmas idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 26 Mart tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'daki idari ibrasızlığın iptaline ilişkin dava açtı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.
Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi.
26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. Bu durumun 30 Nisan'daki seçime bir engel teşkil etmediği de özellikle vurgulandı.
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