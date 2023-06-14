Son Dakika: Çağlar Söyüncü milli takım kadrosundan çıkartıldı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:12

Güncelleme: 14.06.2023 - 14:29

EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'ndan kötü bir haber geldi.

Milli takımda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

Çağlar Söyüncü

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı."