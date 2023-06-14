Son Dakika: Çağlar Söyüncü milli takım kadrosundan çıkartıldı

Son dakika... Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkartıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:12
Son Dakika: Çağlar Söyüncü milli takım kadrosundan çıkartıldı
Abone Ol google-news

EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'ndan kötü bir haber geldi.

Milli takımda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

Çağlar Söyüncü

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı."


Çağlar Söyüncü milli takım EURO 2024 Elemeleri

İlgili Haberler

Milli güreşci Cemal Yusuf Bakır, altın madalya kazandı!

Milli güreşci Cemal Yusuf Bakır, altın madalya kazandı!
Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçının hazırlıklarını sürdürdü
Abdülkerim Bardakçı: 'Milli Takımda kalıcı olmak istiyorum'

Abdülkerim Bardakçı: 'Milli Takımda kalıcı olmak istiyorum'

En Çok Okunan Haberler