Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ümit Milli Futbol Takımı, 17 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.
Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçına hazırlanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Levent Sürme yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tam oyuncular katıldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, antrenmanının bir bölümünü izledi ve Levent Sürme ile bir süre sohbet etti. A Milli Takım oyuncuları Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz da antrenmanı ziyaret etti.
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