Son Dakika... Christian Atsu, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti
Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Atsu'yu enkaz altında bulduklarını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebebiyet veren depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'dan üzücü haber geldi.
Depremin olduğu ilk günden bu yana kaldığı bina olan Rönesans Rezidans'ın enkaz altında kendisine ulaşılmaya çalışılan oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi.
Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.
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