Son Dakika: Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan, PFDK'ye sevk edildi

Yayınlanma: 22.08.2023 - 17:25

Güncelleme: 22.08.2023 - 17:32

TFF'den yapılan açıklamada; "GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK ’in 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ ’nin 21.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN ’ın 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.