Son Dakika: PFDK'den Fenerbahçe için 5 yıldızlı forma kararı

Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen sezon oynanan Türkiye Kupası finalinde seremoniye '5 yıldızlı' forma ile çıkan Fenerbahçe hakkındaki kararını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 17:32
Son Dakika: PFDK'den Fenerbahçe için 5 yıldızlı forma kararı
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PFDK, Türkiye Kupası final seremonisinde 5 yıldızlı forma giyen Fenerbahçe'ye "İhtar" cezası verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

MAÇTA YILDIZSIZ SEREMONİDE YILDIZLI

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynadığı maça yıldızsız forma ile çıkmıştı. Sarı-lacivertli futbolcular, kupanın kazanılmasının ardından seremonide ise 5 yıldızlı formalar ile yer almıştı.


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