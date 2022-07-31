Son Dakika: Emirhan İlkhan, Torino'ya gidiyor
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, İtalya Serie A ekibi Torino ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın yıldız adayı Emirhan İlkhan, İtalya yolcusu.
İtalyan ekibi Torino'nun 4,5 milyon Euro serbest kalma ücretini ödeyerek transfer etmek istediği 18 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile yollarını ayırıyor.
Torino’nun teklifi sonrası siyah-beyazlılar genç oyuncunun sözleşme şartlarında iyileştirme gitmek istedi. Fakat yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.
NTV Spor'un haberine göre, transferin tamamlanması halinde Torino, Beşiktaş’a 4,5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca Emirhan İlkhan’ın bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20’si siyah beyazlı kulübe verilecek.
Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 18 yaşındaki oyuncu, yıllık 600 bin Euro ücret alacak.
Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım’da şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol attı.
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