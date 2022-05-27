Son Dakika: Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in görevine son verildi.
Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman’ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."
Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma’nın isteği doğrultusunda tamamlandı.— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) May 27, 2022
Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum.
Fatih Karagümrük'ün aralık ayında göreve getirdiği Volkan Demirel, İstanbul ekibinin başında 24 maça çıktı.
İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan genç çalıştırıcı, bu maçlarda 12 galibiyet 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
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