Son Dakika: Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı

27 Mayıs 2022 Cuma, 12:30

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in görevine son verildi.

Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman’ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."

Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma’nın isteği doğrultusunda tamamlandı.

Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. — Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) May 27, 2022

Fatih Karagümrük'ün aralık ayında göreve getirdiği Volkan Demirel, İstanbul ekibinin başında 24 maça çıktı.

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan genç çalıştırıcı, bu maçlarda 12 galibiyet 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.