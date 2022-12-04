Son dakika... Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük milli futbolcu Caner Erkin ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/wPxhVBLO2S— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 4, 2022
Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu, VavaCars Fatih Karagümrük'te geçirdiği 1,5 yılda 43 resmi maçta görev yaptı.
Öte yandan 34 yaşındaki oyuncu A Milli Futbol Takımı formasıyla 63 maçta şans buldu.
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