Son dakika... Fenerbahçe açıkladı: Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimini Türkiye'den yana kullandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Hollanda doğumlu Ferdi'nin Kanada'yı da seçme hakkı vardı. 22 yaşındaki futbolcu Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısından yetişti. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiriyor.
???? Ferdi Kadıoğlu’na Türk Milli Takımımızla Sonsuz Başarılar Dileriz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 3, 2022
https://t.co/cBM30I2miL pic.twitter.com/hIeuKmSqvC
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