Son Dakika: Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile anlaştı

19 Haziran 2022 Pazar, 12:06

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis getirildi. Geçtiğimiz günlerde Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için kariyerinde iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.