Son Dakika: Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile anlaştı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis getirildi. Geçtiğimiz günlerde Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için kariyerinde iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Welcome to family Coach Dimitris Itoudis! pic.twitter.com/n9GlkWczzc— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 19, 2022
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