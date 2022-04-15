Son Dakika: Fenerbahçe Diego Rossi'nin bonservisini aldı
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisinin 5.5 milyon Euro karşılığında satın alındığını ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Los Angeles FC'den Diego Rossi'nin 5.5 milyon Euro karşılığında bonservisinin alınarak, 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır" ifadeleri yer aldı.
Sezon başında Los Angeles FC'den kiralanan Diego Rossi, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 25 maça çıkıp 4 gol 7 asist ile 11 gole direkt katkı sağladı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Diego Rossi'yi resmen duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi’nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaya göre 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuz ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Diego Rossi’ye çubuklu formamızla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüz, 2021-22 sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi’nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/3VAGD5alJ1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 15, 2022
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