TFF olaylı Amedspor-Fenerbahçe maçı kararını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır'da oynanan Amedspor ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın olaylı geçen maçında iki takıma verdiği cezaları açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2 Nisan Cumartesi günü oynanan Amedspor ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı arasındaki olaylı maçla ilgili kararını açıkladı.
Olaylı maçta mücadelenin uzatma anlarında gerilim, kavgaya dönüşmüş; her iki takım oyuncuları birbirlerine fiziksel saldırı gerçekleştirmişti.
AMEDSPOR'DA 3 FUTBOLCUYA MEN
Amedspor’a 1 maç seyircisiz oynama cezası verirken, futbolculardan Sultan Demir, Hividar Ödügit ve Ebru Dolu’ya 5 resmi müsabakadan men cezası verildi. Antrenör Kenan Bayram’a ise 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı kararı çıktı.
Fenerbahçe’de ise futbolculardan Beyzanur Arslan, Rabia Gökçe ve Sevinç Çorlu’ya 1 resmi müsabakadan men cezası verilirken, antrenör Mehmet Onur Başar’a ise 15 gün hak mahrumiyeti kararı verildi.
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