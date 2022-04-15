TFF olaylı Amedspor-Fenerbahçe maçı kararını açıkladı

15 Nisan 2022 Cuma, 10:24

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2 Nisan Cumartesi günü oynanan Amedspor ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı arasındaki olaylı maçla ilgili kararını açıkladı.

Olaylı maçta mücadelenin uzatma anlarında gerilim, kavgaya dönüşmüş; her iki takım oyuncuları birbirlerine fiziksel saldırı gerçekleştirmişti.

AMEDSPOR'DA 3 FUTBOLCUYA MEN

Amedspor’a 1 maç seyircisiz oynama cezası verirken, futbolculardan Sultan Demir, Hividar Ödügit ve Ebru Dolu’ya 5 resmi müsabakadan men cezası verildi. Antrenör Kenan Bayram’a ise 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı kararı çıktı.

Fenerbahçe’de ise futbolculardan Beyzanur Arslan, Rabia Gökçe ve Sevinç Çorlu’ya 1 resmi müsabakadan men cezası verilirken, antrenör Mehmet Onur Başar’a ise 15 gün hak mahrumiyeti kararı verildi.



