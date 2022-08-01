Son Dakika: Fenerbahçe Ezgjan Alioski ile prensip anlaşmasına vardı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:51

Fenerbahçe, sol bek bölgesini Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile güçlendirdi. Tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli, Alioski'nin Fenerbahçe'ye transferine onay verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere bir yıl kiralık olarak imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler herhangi bir kiralama bedeli ödemezken, sol bek oyuncusunun Al-Ahli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Alioski, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla ligde 28 maçta forma giyerken 6 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.