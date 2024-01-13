SON DAKİKA | Fenerbahçe, Krunic'i açıkladı!

Son dakika... Fenerbahçe, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 19:37
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Krunic'i açıkladı!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Fenerbahçe, Milan'dan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."


fenerbahçe transfer rade krunic

En Çok Okunan Haberler