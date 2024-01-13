SON DAKİKA | Fenerbahçe, Krunic'i açıkladı!
Son dakika... Fenerbahçe, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.
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Fenerbahçe, Milan'dan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."
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