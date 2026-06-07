Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım! İlk açıklama geldi...

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Aziz Yıldırım başkan seçildi.

Chobani Stad'nın yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'de sona erdi. Kongrede başkan adaylarından Hakan Safi için beyaz, Aziz Yıldırım için ise sarı pusula kullanıldı.

8 YIL SONRA YENİDEN BAŞKAN

Kongrede kullanılan 27 bin 387 oyun, 27 bin 172 geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. Hakan Safi ise 9 bin 927 oy aldı.

3 Haziran 2018'deki seçimi kaybederek Fenerbahçe başkanlığından ayrılan Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün (2926 gün) sonra geri döndü.

AZİZ YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, sandık sonuçlarının ardından kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım değildir. İnşallah şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkes biliyor. Şimdi bizler, bir yönetim kurulu kurduk. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bundan endişeniz olmasın. Bu stadı büyütmek için çalışmaya başlayacaklar. Ben size minnettarım, size borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz, 1 yıl içinde olacak."