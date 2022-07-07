Son Dakika: Fenerbahçe'nin Instagram hesabı askıya alınmıştı: Problem çözüldü

07 Temmuz 2022 Perşembe, 15:03

Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı askıya alındı. Kullanıcılar arama kısmına 'Fenerbahçe' yazdıklarında 'Kullanıcı bulunamadı' uyarısıyla karşılaşıyor.

Henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı erişime kapatılan Fenerbahçe'nin Instagram hesabına kullanıcılar ulaşamıyor. Türkiye'de Galatasaray'ın ardından en çok takipçisi bulunan spor kulübü olan sarı-lacivertlilerin Instagram hesabının neden kapatıldığına dair henüz net bir açıklama gelmedi.

Instagram hesabı yaklaşık 1 saatlik erişim probleminin ardından ardından yeniden açıldı.