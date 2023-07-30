SON DAKİKA Filelerin Efeleri şampiyon!

Son dakika... A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 21:11
SON DAKİKA Filelerin Efeleri şampiyon!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVA Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 

1. SET: Katar 13 - 25 Türkiye

2. SET: Katar 25 - 21 Türkiye

3. SET: Katar 18 - 25 Türkiye

4. SET: Katar 25 - 22 Türkiye

5. SET: Katar 9 - 15 Türkiye

CHALLENGER KUPASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Şampiyon olan Filenin Efeleri, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne direkt olarak gitme hakkı kazandı.

A Milli Takım, yarı final turunda Ukrayna'yı altın set sonunda 3-2'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi Katar yarı finalde Şili'yi set vermeden 3-0'la geçmişti.

B Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.


Filenin Efeleri FIVB Challenger Kupası katar türkiye

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