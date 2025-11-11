Son dakika... Futbolda bahis soruşturması: Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, suç duyurusunda bulundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.11.2025 08:29:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Futbolda bahis soruşturması kapsamında dün PFDK’ye sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer alan Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, bu sabah saatlerinde suç duyurusunda bulunmak için avukatlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Uysal, savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı. BJK Genel Sekreteri Uğur Fora da, sürece ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlere yönelik yürütülen ‘bahis’ soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirledi.

TFF’nin tespitine göre; Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu ortaya çıktı.

Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal’ın da bulunduğu iddia edildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikâyetçi olmak üzere sabah saat 08.00 sıralarında Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

UYSAL VE TORA'DAN AÇIKLAMA!

Necip Uysal, savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Sürece ilişkin BJK Genel Sekreteri Uğur Fora da, bir açıklamada bulundu.

