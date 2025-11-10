Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 22:16:00
Cumhuriyet Spor
İki futbolcusu PFDK'ye sevk edilmişti: Galatasaray'dan bahis operasyonu açıklaması!

Süper Lig ekibi Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı hakkında bir açıklama yayımladı.

Galatasaray, bahis soruşturmasında adı geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.

Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #galatasaray #bahis #Eren Elmalı #Metehan Baltacı

