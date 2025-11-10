2 futbolcusu PFDK'ye sevk edilmişti: Fatih Karagümrük'ten bahis açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 21:39:00
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun PFDK'ye sevk edilmesi sonrası bir açıklama yayımladı.

Fatih Karagümrük, bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun PFDK'ye sevk edilmesi sonrası açıklama yaptı.

Listede 2 futbolcusu yer alan Fatih Karagümrük'ten sürece “tam destek” açıklaması geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 1’i altyapı oyuncumuz olmak üzere toplam 2 futbolcumuz ile birlikte toplam 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi yönünde alınan kararı kulüp olarak destekliyor ve bu kararın arkasında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

“MASUMİYET KARİNESİ DE GÖZETİLSİN”

Açıklamanın devamında, "Türk futbolunda başlatılan bu sürecin kararlılıkla, şeffaflıkla ve adalet ilkeleri doğrultusunda derinleştirilmesini; bu ihlallerde rolü bulunan tüm kişi ve kurumların eksiksiz şekilde tespit edilerek gerekli yaptırımlarla karşılaşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte bu süreçte masumiyet karinesinin de gözetilmesinin ve hiçbir futbolcunun haksız isnatlarla karşı karşıya kalmamasının da gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kulübümüz, adil rekabetin, dürüstlüğün ve sportmenliğin korunması yönünde atılan her adımın arkasında durmaya devam edecektir" sözleri yer aldı.

Fatih Karagümrük forması giyen Furkan Bekleviç ile Kerem Yusuf Sirkeci, PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

 

