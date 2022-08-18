Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi yaşamını yitirdi

18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:14

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte bugün düzenlenmesi beklenen sponsorluk anlaşması da ertelendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."