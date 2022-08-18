Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi yaşamını yitirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek yaşamını yitirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte bugün düzenlenmesi beklenen sponsorluk anlaşması da ertelendi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. pic.twitter.com/sYveLkEXFT— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 18, 2022
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