Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:04

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a konuk olan Trabzonspor, karşılaşmanın ardından kente döndü.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını Trabzon'da oynanacak rövanşa bırakan bordo mavililer, Süper Lig'e odaklandı. Trabzonspor, ligin 3'üncü haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Kopenhag maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

AHMETCAN TRABZON'A DÖNMEDİ

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Marek Hamsik, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen idmana çıkmadı. Ajax'a transferinde son aşamaya gelinen genç oyuncu Ahmetcan Kaplan da Trabzon'a dönmeyerek yeni kulübüne imza atmak için Danimarka'dan Hollanda'ya gitti.

Yarını izinli olarak geçirecek bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını 19 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.