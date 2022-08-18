Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Frapot TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a konuk olan Trabzonspor, karşılaşmanın ardından kente döndü.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını Trabzon'da oynanacak rövanşa bırakan bordo mavililer, Süper Lig'e odaklandı. Trabzonspor, ligin 3'üncü haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Kopenhag maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.
AHMETCAN TRABZON'A DÖNMEDİ
Trabzonspor'da tedavileri devam eden Marek Hamsik, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen idmana çıkmadı. Ajax'a transferinde son aşamaya gelinen genç oyuncu Ahmetcan Kaplan da Trabzon'a dönmeyerek yeni kulübüne imza atmak için Danimarka'dan Hollanda'ya gitti.
Yarını izinli olarak geçirecek bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını 19 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Video Haberler
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Paris’i şiddetli yağış ve fırtına vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- 'Bu olasılığa karşı hazırlık yapılıyor'
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- İstanbulkart'larda yeni dönem başladı
- Sabiha Gökçen için kader günü
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- MHP'li başkan istifa etti
- Gazeteci Uğur Dündar'dan, Erdoğan'a açık mektup
- CHP'den, iktidara 'normalleşme' adımı tepkisi
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış