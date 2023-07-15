Son dakika: Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı
Son dakika... Süper Lig ekibi Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi hakkında oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu transferinde resmi duyuruyu yaptı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Halil Dervişoğlu
YERLİ FORVET TAKVİYESİ
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in "Beşiktaş ismini kullanıp kulübü ile pazarlık yaptı" dediği Dervişoğlu, Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, yerli forvet listesinde yer alan Umut Nayir'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından bu bölgedeki açığı Halil Dervişoğlu ile doldurdu.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 11 maça çıkıp 1 gol attı.
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