Son dakika: Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 18:06

Güncelleme: 15.07.2023 - 18:06

Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu transferinde resmi duyuruyu yaptı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Halil Dervişoğlu

YERLİ FORVET TAKVİYESİ

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in "Beşiktaş ismini kullanıp kulübü ile pazarlık yaptı" dediği Dervişoğlu, Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, yerli forvet listesinde yer alan Umut Nayir'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından bu bölgedeki açığı Halil Dervişoğlu ile doldurdu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 11 maça çıkıp 1 gol attı.