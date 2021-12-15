Galatasaray çalışmalara başladı! Muslera yerine dört aday...
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor karşısında geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan Fernando Muslera'nın yerine doldurmak için çalışmalara başladı.
Fernando Muslera'nın sakatlıktan dönüş sürecinin belirsiz olması Galatasaray'ı harekete geçirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat liste başı oldu. Galatasaray yönetimi, İrfan Can Eğribayat için 45 milyon TL'ye kadar bonservis bedelini gözden çıkardı.
Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada ise Çaykur Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan var. Listedeki ilk ik isim için yüksek bonservis bedelleri istenmesi durumunda Antalyaspor'un kapısı çalınacak ve Ruud Boffin için görüşmeler başlayacak.
Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başak bir formül konacak. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.
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