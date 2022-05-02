Son Dakika: Galatasaray'dan başkanlık seçimine dair açıklama
Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.
Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da yeterli çoğunluk sağlanamazsa 11 Haziran Cumartesi günü aynı saatte yapılacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün 'OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI' 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu
Gündem
1. Açılış,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,
4. Seçimler;
a. Kulüp Başkanı
b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri
5. Kapanış"
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 2, 2022
https://t.co/ZM0B79CFH0 pic.twitter.com/6UlEf37VbH
Video Haberler
- Bayramda kar sürprizi: 'Lapa lapa kar yağıyor'
- İşte devletin uçağıyla umre yapan gazeteciler
- Erdoğan'ın eski doktoru 'Man Adası'ndan seslendi
- 'Mücadeleye devam! Dimdik ayakta duruyoruz'
- Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu
- Çocukların maçında satırlı silahlı saldırı!
- Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı
- İstanbul'da korkutan yangın
- Bursa’da trafik kazası: çok sayıda yaralı var...
- Ekipler seferber oldu… Her yerde aranıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet hacklendi mi? Gözaltı var
- 'Erdoğan’ın Biden’la görüşememesi...'
- İşte devletin uçağıyla umre yapan gazeteciler
- Erdoğan'ın eski doktoru 'Man Adası'ndan seslendi
- Ünlü şarkıcı Niran Ünsal hastaneye kaldırıldı
- Bir alkol grubuna daha zam
- Petrol fiyatlarına büyük zam geliyor!
- Süper Lig ekibinin hocasından üzücü itiraf!
- 'Çok daha bulaşıcı ve ölümcül olacak...'
- Verilen sözleri hatırlattı, Erdoğan'a yüklendi