SON DAKİKA Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Son dakika... Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarında kura çekimi tamamlandı. Sarı kırmızıların Devler Ligi serüvenindeki grubu belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarında kura çekimi Monaco’da tamamlandı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katıldığı kura çekiminde rakipleri belli oldu.
İşte Galatasaray'ın rakipleri...
Bayern Münih
Manchester United
Kopenhag
Galatasaray
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk maçları 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
İşte Şampiyonlar ligi grupları:
A Grubu: Bayern Münih, Man United, Kopenhag, Galatasaray
B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens
C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin
D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad
E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic
F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United
G Grubu: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys
H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp
Galatasaray 17. kez 'Devler Arenası'nda!
Turnuvada Türkiye’yi temsil eden tek takım konumunda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında 17. kez yer alacak.
Galatasaray, gruplara kalmadan önce ikinci turda Litvanya temsilcisi Zalgris’i, üçüncü turda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı, play-off turunda ise Norveç temsilcisi Molde’yi eledi.
Sarı Kırmızılı takım bu başarısıyla 10. kez eleme turlarından grup aşamalarına geçmiş oldu. 7 kez ise doğrudan gruplarda mücadele etti.
Final Londra'da
Grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayacak ve 12-13 Aralık'ta sona erecek.
Aynı ülkeden takımlar aynı grupta yarışamayacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayacak takımlar bir üst tura yükselecek. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon kupayı Manchester City kaldırdı. Bu sezonki final ise 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- Memurun zam oranı belli oldu
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!