SON DAKİKA Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 19:49

Güncelleme: 31.08.2023 - 20:02

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarında kura çekimi Monaco’da tamamlandı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katıldığı kura çekiminde rakipleri belli oldu.

İşte Galatasaray'ın rakipleri...

Bayern Münih

Manchester United

Kopenhag

Galatasaray

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk maçları 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İşte Şampiyonlar ligi grupları:

A Grubu: Bayern Münih, Man United, Kopenhag, Galatasaray

B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens

C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad

E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United

G Grubu: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp

Galatasaray 17. kez 'Devler Arenası'nda!

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden tek takım konumunda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında 17. kez yer alacak.

Galatasaray, gruplara kalmadan önce ikinci turda Litvanya temsilcisi Zalgris’i, üçüncü turda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı, play-off turunda ise Norveç temsilcisi Molde’yi eledi.

Sarı Kırmızılı takım bu başarısıyla 10. kez eleme turlarından grup aşamalarına geçmiş oldu. 7 kez ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

Final Londra'da

Grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayacak ve 12-13 Aralık'ta sona erecek.

Aynı ülkeden takımlar aynı grupta yarışamayacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayacak takımlar bir üst tura yükselecek. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon kupayı Manchester City kaldırdı. Bu sezonki final ise 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.