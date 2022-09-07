Son Dakika... Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 23:54

Galatasaray’ın uzun süredir kadrosuna katmak için mesai harcadığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla anlaşmaya vardı. Galatasaray, PSG ile kiralık anlaşmasına vardı. Arjantinli oyuncu ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı’na geldi.

Icardi’nin yıllık ücretinin yüzde 40’ı Galatasaray tarafından ödenecek. PSG’den yılda 8.2 milyon Euro kazanan Icardi’ye sarı-kırmızılı takım 3.2 milyon Euro ödeme yapacak.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray, İstanbul yolundaki Icardi için resmi transfer açıklamasını yaptı. KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

İşte o anlar...