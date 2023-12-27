Son Dakika... Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi!
Son dakika haberi… Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi.
MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, cezaevinden tahliye oldu.
Hakem Halil Umut Meler'e saldırması nedeniyle cezaevine sevk edilen Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
12 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞTI
Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk atmıştı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sarmıştı.
Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalışmıştı.
Faruk Koca olayın saldırının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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