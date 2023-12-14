Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakkında iddianame hazırlandı!
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
Hakem Meler'e saldırıya ilişkin iddianamede, şüpheliler hakkında, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "yasak alanlara girme" suçlarından ceza istendi
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