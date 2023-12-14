Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakkında iddianame hazırlandı!

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:27
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakkında iddianame hazırlandı!
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Hakem Meler'e saldırıya ilişkin iddianamede, şüpheliler hakkında, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "yasak alanlara girme" suçlarından ceza istendi

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