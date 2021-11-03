Rıdvan Dilmen'den Fatih Aydın'ın Fenerbahçe formasına tepki
Uruguay’dan Türkiye’ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın sari-lacivertli formasına Rıdvan Dilmen'den tepki geldi.
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde Türkiye’ye getirildi.
Havalimanına sivil kıyafetle iniş yapan Aydın'ın, çıkışta üzerine Fenerbahçe forması giyerek basının önüne çıkması, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Tepki gösterenler arasında Rıdvan Dilmen de vardı.
Rıdvan Dilmen, "İnsanların vicdanını rahatsız eden bir dolandırıcının üzerindeki tişörtün çıkarılıp Fenerbahçe formasıyla teşhir edilmesini sağlayanları ve buna izin verenleri Fenerbahçe müzesini gezmeye davet ediyorum!" dedi.
Dilmen, Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulunarak, "Tüm Fenerbahçe taraftarının pazar günkü Kayserispor maçına çubuklu formayla gelmesini öneriyorum!" ifadelerini kullandı.
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