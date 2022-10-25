Son dakika: İstanbulspor - Fenerbahçe maçının stadı belli oldu!

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak İstanbulspor - Fenerbahçe karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 17:09
Son dakika: İstanbulspor - Fenerbahçe maçının stadı belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, 30 Ekim Pazar günü TSİ 20.00’de evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

İlk olarak Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacağı açıklanan müsabaka daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındığı ifade edildi.

İstanbulspor da konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.  


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